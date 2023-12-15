Для "второй армии мира" скопировали украинский морской дрон "Малыш": фото

Хотя российский "Одуванчик" конструктивно очень похож на украинскую модель, он имеет существенные отличия.

Российское предприятие военно-промышленного комплекса KMZ создало ударный морской беспилотник "Одуванчик", который своей конструкцией напоминает собственную разработку СБУ — дрон "Малыш".

Об этом сообщает сайт "Милитарный" со ссылкой на российских пропагадистов.

Министерство обороны РФ уже заказало на Кингисеппском машиностроительном заводе (KMZ) 10 новых беспилотников для проведения испытаний. Испытывать их собираются на войне против Украины.

Хотя российский "Одуванчик" конструктивно очень похож на украинскую модель морского дрона, полностью скопировать его россиянам не удалось.

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На корпусе "Одуванчика" отсутствуют оптические устройства наблюдения и наведения на цель, а это, вероятно, не позволит использовать беспилотник против маневренных надводных целей. Можно предположить, что его назначением станет нанесение ударов по статическим объектам – мостам и инфраструктуре портов.

Также на борту не замечены антенны средств связи, поэтому непонятно как будет происходить его управление без спутниковой связи. Можно предположить, что для этого россияне использовали инерционную систему с коррекцией по сигналам GPS, как в беспилотниках Shahed-136. Также нельзя исключать вероятность использования дронов-ретрансляторов связи.

Существует еще несколько различий.

В KMZ заявляют, что изготовленный на предприятии дрон может нести боевую часть или иную полезную нагрузку весом до 600 килограммов. Украинский беспилотник SeaBaby, поразивший Крымский мост в июле 2023 года, имел на борту 850 кг взрывчатки.

Российский беспилотник может преодолевать расстояние в 200 км на скорости до 80 км/ч. Скорость движения почти такая же, как у украинского дрона Magura V5, однако по дальности действия он значительно уступает. Не исключено, что россияне будут запускать свои дроны с судов уже в море.

Напомним, что морские надводные дроны SeaBaby успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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