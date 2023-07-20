Для защиты украинских портов: в Белом доме озвучили цель нового пакета оборонной помощи

Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по обеспечению доступа зерна на международные рынки.
Новый пакет американской оборонной помощи в Украине содержит средства, которые помогут усилить безопасность портов в условиях российских обстрелов.
Об этом в среду, 19 июля, сказала на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете присутствуют средства, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины в условиях, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города.
Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по обеспечению доступа зерна на международные рынки.
Представитель Белого дома отметила также вклад других стран региона, в частности Румынии, в улучшение сухопутного доступа для украинского зерна на международные рынки.
Кроме того, Жан-Пьер напомнила о заявлении администратора USAID Саманты Пауэр о намерениях США выделить сотни миллионов долларов для поддержки украинских агропредприятий, предоставления займов, грантов для бизнеса и т.д.
"Мы продолжим помогать Украине не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", — заверила представитель Белого дома.
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Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
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