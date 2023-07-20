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Для защиты украинских портов: в Белом доме озвучили цель нового пакета оборонной помощи

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Для защиты украинских портов: в Белом доме озвучили цель нового пакета оборонной помощи

Оборонная помощь США должна защитить украинские порты от российских ракет

Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по обеспечению доступа зерна на международные рынки.

Новый пакет американской оборонной помощи в Украине содержит средства, которые помогут усилить безопасность портов в условиях российских обстрелов.

Об этом в среду, 19 июля, сказала на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете присутствуют средства, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины в условиях, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по обеспечению доступа зерна на международные рынки.

Представитель Белого дома отметила также вклад других стран региона, в частности Румынии, в улучшение сухопутного доступа для украинского зерна на международные рынки.

Кроме того, Жан-Пьер напомнила о заявлении администратора USAID Саманты Пауэр о намерениях США выделить сотни миллионов долларов для поддержки украинских агропредприятий, предоставления займов, грантов для бизнеса и т.д.

"Мы продолжим помогать Украине не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", — заверила представитель Белого дома.

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Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
400
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