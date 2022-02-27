Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Dmarket, площадка для торговли NFT, аннулировала счета пользователей из России и Беларуси, а все средства отправила Украине

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Украинской армии передано около 4,5 млн. долларов.

Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Белоруссии.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Продолжаем получать невероятные новости. Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Беларуси. Средства были отправлены в поддержку украинской армии. А это — $4,5 млн. Настоящие союзники!" – написал Федоров.

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация