Дмитрий Гордон шокировал видео, где маленький россиянин жестоко избивает свою воспитательницу

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон обнародовал шокирующее видео, снятое в одном из детсадов в России.

На ролике, которым Дмитрий Гордон поделился на странице в Instagram, видно, как прямо во время занятия маленький россиянин бросается на свою воспитательницу и начинает ее жестоко избивать. Причем, делает он это профессиональными ударами.

"Российский детский сад – бойцов закаляют с детства", — подписал видео Гордон.

Подписчики страницы журналиста были шокированы увиденным: "Что же там дома происходит?..", "Видно, что отец дома на матери приемы показывал, вот и малый в садике мастер-класс показал", "Сколько терпения у воспитательницы", "Новое поколение "освободителей".

Напомним, между тем в России начали продавать игрушечные машинки с нацистской символикой "Z" – символом российского вторжения в Украину. В РФ детям продолжают прививать любовь к войне, нацизму и захватничеству. До этого мы писали о том, что в России в продаже появились камуфляжные комбинезоны для младенцев.

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