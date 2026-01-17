ДНК-анализ ради развлечения обернулся семейной драмой: что случилось

Анализ / © iStock

Обычный подарок от жены, сделанный ради развлечения, за считанные минуты перевернул жизнь мужчины с ног на голову. После прохождения домашнего ДНК-теста он узнал правду о своем происхождении, к которой оказался совершенно не готовым.

Об этом пишет издание The Mirror.

О своей истории 34-летний мужчина рассказал в социальной сети Reddit, признавшись, что результаты анализа ДНК стали для него эмоциональным ударом и поставили под сомнение все, что он знал о собственной семье.

Подарок «для любопытства», который изменил все

По словам мужчины, его жена, которой 29 лет, подарила ему набор для домашнего ДНК-тестирования как невинное развлечение — супруги хотели больше узнать о своих корнях и семейной истории. Они не ожидали, что результаты откроют мучительные тайны.

Мужчина признался, что ранее никогда не проходил генетических тестов. Во время службы в армии он избегал таких процедур из-за опасений, что ДНК-данные могут попасть к третьим лицам или быть использованы в военных целях.

С детства он считал, что по отцовской линии имеет французское и нидерландское происхождение, а по материнской — португальское и шведское.

Мужчина также рассказал, что всю жизнь слышал шутки о своей внешности. Он имел более темный цвет кожи, тогда как его братья и сестры были светлокожими. Это обычно объясняли португальскими корнями семьи, где темная кожа — не редкость.

Его часто ошибочно считали представителем разных национальностей, но с годами он просто перестал обращать на это внимание.

После Дня благодарения супруги отправили образцы ДНК на анализ. Результаты поступили на прошлой неделе. Жена открыла свои первой — ее данные полностью совпали с ожиданиями.

Мужчина просмотрел свои результаты тайком и был ошеломлен: никаких следов французского или нидерландского происхождения.

Материнская линия действительно оказалась португальской и английской, но отцовская сторона показала испанское и пуэрториканское происхождение — этническую принадлежность, о которой он никогда не слышал в контексте своего отца.

Когда жена увидела результаты, она пошутила, что «всегда знала», что он имеет латиноамериканские корни. Однако настоящий удар ждал впереди.

Просматривая список генетических совпадений, мужчина обнаружил сводного брата по отцовской линии. Сначала он не поверил в это и предположил, что, возможно, его отец имел роман после развода и просто не знал о ребенке.

Его родители развелись, когда он был еще маленьким, поэтому такая версия казалась логичной.

Однако после разговора с мужчиной, которого он всю жизнь считал отцом, выяснилась правда.

По словам автора сообщения, отец ответил ему дрожащим голосом и признался, что не является его биологическим отцом. Мужчина рассказал, что узнал об этом еще в 2004 году — мать сообщила ему правду, но он не смог ее принять и долгие годы жил с этим грузом.

Отец также сказал, что не знает, кто является биологическим отцом парня и что именно произошло в прошлом.

После этого мужчина обратился к матери, надеясь получить объяснения. Однако ее ответ оказался размытым и мучительным.

По его словам, мать сказала, что в тот период жила в сложных условиях, общалась с «плохой компанией» и злоупотребляла алкоголем, из-за чего не помнит деталей случившегося.

Мужчина признался, что этот разговор только ухудшил его состояние, ведь их отношения и раньше были напряженными. Он считает, что мать так и не взяла ответственность за то, как вела себя с ним в детстве, и сейчас обесценила его чувства.

Не зная, как справиться с открытием, мужчина обратился к пользователям соцсетей за поддержкой. Он написал, что чувствует себя растерянным, злым и глубоко расстроенным.

Жена также тяжело переживает ситуацию и обвиняет себя в том, что настояла на тесте. Мужчина признался, что не с кем обсудить это в реальной жизни.

В комментариях другие пользователи поделились похожими переживаниями. Некоторые рассказали, что узнали о своем усыновлении или о неродном отце только в зрелом возрасте — также благодаря ДНК-тестам.

Один из комментаторов отметил, что правда может быть болезненной, но со временем она помогает принять реальность и двигаться дальше.

