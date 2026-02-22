До 10 взрывов над Саратовом и Энгельсом: россияне сообщают об атаке дронов (видео)

В России раздался ряд взрывов / © ТСН.ua

В ночь на сегодня над Саратовом и Энгельсом прозвучала серия взрывов — местные жители заявляют об атаке беспилотников и работе ПВО.

По сообщениям российских пабликов, в частности SHOT, около 02:00 ночи по местному времени над Саратовом начались взрывы. В общей сложности жители насчитали примерно 8–10 громких звуков, преимущественно в южной части города. От взрывов срабатывали сигнализации автомобилей.

Меньшее количество взрывов, по словам очевидцев, было слышно над Энгельсом. Также местные жители сообщают, что видели по меньшей мере две яркие вспышки над рекой Волгой.

© из соцсетей

Предварительно, как утверждают российские источники, противовоздушная оборона отражает воздушную атаку беспилотников. По словам очевидцев, несколько целей якобы были сбиты на подлете в город.

Пока официальной информации о пострадавших или разрушении нет. Над городами раздается сирена воздушной тревоги.

В связи с событиями в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Стоит отметить, что ранее появлялась информация о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы Энгельс-2 . Сообщения об этом появились примерно одновременно с предупреждениями об атаке беспилотников.

Официального подтверждения причин взрывов и их последствий нет.