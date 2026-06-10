До 115 тысяч военных и новые базы у НАТО: Россия резко наращивает силы в 30 км от Норвегии (фото)

Российская армия (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия ускорила модернизацию военных баз вдоль своей западной границы. По данным анализа спутниковых снимков, новые казармы, склады и военная техника появляются, в частности, вблизи Норвегии и Финляндии.

Об этом сообщают NRK и Danmarks Radio, вместе с бывшим финским разведчиком Марко Эклундом проанализировали активность на российских военных объектах вдоль границы с Северной Европой.

По словам Эклунда, этой весной спутниковые снимки показали "значительные изменения по всей границе". На них видны вырубленные участки леса, снесены старые постройки, новые казармы, склады и сотни единиц военной техники.

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«Мой метод состоит в том, чтобы посмотреть на базы до и после. Проанализировать изображение и сравнить их с тем, что сообщается», — объяснил Эклунд.

Он уже долгое время изучает российские военные объекты. Ранее Эклунд работал в разведке и следил за Россией для финского государства, а также являлся заместителем военного атташе в посольстве Финляндии в Москве.

Спутниковый снимок российской базы за 5 июня 2024 года. / © NRK

Спутниковый снимок российской базы за 22 марта 2026 года. / © NRK

Что происходит у Норвегии

Один из ключевых районов, на который обращает внимание Эклунд, – Печенгская долина на Кольском полуострове. Она расположена неподалеку от Норвегии и является важной военной зоной для России, в частности, для защиты Северного флота и ядерного вооружения.

По словам Эклунда, в Печенге уже строят новые казармы для размещения военных. Он сравнил спутниковые снимки через несколько лет и заявил, что на отдельных участках появляются целые группы новых зданий.

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В обширной долине Печенга (справа) расположено несколько воинских частей, и именно находящиеся здесь силы представляют наибольшую опасность. / © NRK

«Печенгская долина всегда была большим военным районом. А теперь мы видим, что там строят новые казармы для размещения новобранцев», – сказал он.

Эклунд отмечает, что ранее в этом районе была бригада численностью около 4400 военных. По его оценке Россия планирует расширить ее до уровня дивизии — около 10 тысяч военных.

Он также предполагает, что базы в Печенге могут доставить до 17 тысяч солдат.

Россия может увеличить войска вдоль границы НАТО

По оценке Эклунда Россия может существенно нарастить сухопутные силы вдоль границы со странами Северной Европы. Речь идет о потенциальном увеличении численности войск до 115 тысяч человек в направлении районов возле Норвегии вдоль границы НАТО.

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Спутниковый снимок за 2 сентября 2024 года. / © NRK

Под Петрозаводском расчищено место для нового лагеря. 1 июня 2026 года. / © NRK

Бывший разведчик считает, что перевооружение России продвигается по плану. По его мнению, несмотря на войну против Украины Москва уже готовит инфраструктуру, которая сможет быстро принять новых военных в случае соответствующего решения Минобороны РФ.

«Сейчас в Печенге строятся здания в два-три раза больше, чем были раньше», — объяснил Эклунд.

Он также отметил, что российская армия пытается привлекать больше профессиональных военных, а значит нуждается в местах для размещения солдат вместе с семьями.

Норвегия предупреждает о росте угрозы

Норвежская разведка ранее заявляла, что России будет сложно наращивать армию, пока идет война в Украине. Однако в 2026 году оценка изменилась: разведка предупредила, что российские сухопутные войска продолжают расти.

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Начальник обороны Норвегии Эйрик Кристоферсен в интервью NRK заявил, что усиление российских сил изменяет уровень угрозы для страны.

"Если Россия сейчас нарастит свои силы до заявленных масштабов, и, как показывают их фотографии, это уже происходит, то военная угроза для Норвегии возрастет", - сказал Кристоферсен.

25 марта 2024 года. / © NRK

Спутниковые снимки в последний год показывают изменение количества военной техники в лагере. 13 марта 2026 года. / © NRK

На норвежской стороне границы сейчас служат пограничники и военные бригады Finnmark. В частности, батальон GSV Hunter насчитывает около 800 военных, а численность бригады Finnmark планируют увеличить с 1500 до 3000-5000 человек в течение шести лет.

В то же время, расстояние от российских военных баз в Печенгской долине до норвежского лагеря близ Киркенеса составляет чуть более 30 километров.

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Что говорят на границе

Норвежские пограничники продолжают патрулировать участки границы с Россией. Один из военных, Лукас, объяснил, что во время патрулирования они демонстрируют присутствие и проверяют, не было ли незаконного пересечения границы.

«Когда мы патрулируем территорию, мы показываем, что находимся здесь, и ищем признаки того, что кто-то пересек границу», — сказал он.

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