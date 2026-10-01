До 1800 евро в месяц, но есть нюанс: украинка откровенно рассказала о выплатах беженцам в Норвегии

Норвегия / © Pexels

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Украинка по имени Катя Станиславская рассказала, какую финансовую поддержку получают беженцы в Норвегии в 2026 году.

Женщина, живущая за полярным кругом более трех лет, поделилась своим опытом на странице в TikTok (staaanikkk).

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Сколько получают беженцы в Норвегии

«Какие выплаты предоставляет Норвегия в 2026 году на одного взрослого человека? Это 760 евро, с учетом того, что за жилье и электроэнергию вы самостоятельно платить не будете, это за вас будет делать коммуна», — начала женщина.

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А на одного ребенка дают 400-450 евро в месяц.

«Когда вы будете посещать курсы норвежского языка, вы будете получать где-то 1800 евро, но тогда вы за жилье будете платить самостоятельно», — подчеркнула украинка.

Впрочем, если средств не будет хватать, есть специальные организации, в которые можно обратиться на этот счет.

«Достаточно ли вообще этих денег для покрытия своей базовой жизни в Норвегии? Да, их хватает, и хватает с головой. Чтобы купить продукты, те, которые вам хочется, купить себе одежду, заплатить за транспорт и пару раз в месяц выйти куда-нибудь развлечь себя, своего ребенка, пополнить мобильный счет, заплатить за интернет. То есть вам этой суммы будет хватать», — отметила автор видео.

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А на более дорогие покупки нужно стараться экономить или искать другие пути заработка.

«Но если ваша цель просто приехать из Украины, просто пересидеть войну в Норвегии и вы не хотите легализоваться в этой стране, вы не хотите здесь работать или не можете по каким-то причинам, этих выплат для того, чтобы закрывать свою базу в Норвегии, вам хватит с головой», — считает женщина.

Раньше мы писали об украинке, которая сбежала от мира и живет за Полярным кругом. Девушка наслаждается природой как можно дальше от цивилизации и суеты. Девушка утверждает, что обрела внутреннее равновесие и покой. В своем блоге она делится впечатлениями от жизни без суеты больших городов. В одном из своих видео путешественница показала жизнь в норвежском хитте — традиционном домике, расположенном у побережья.

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