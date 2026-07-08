«До 200 евро за собаку»: беженка из Украины была шокирована налогами на животных в Германии (видео)

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Беженцы в Германии часто сталкиваются с суровыми реалиями местного законодательства в отношении содержания домашних животных, из-за чего некоторых даже заставляют возвращать четвероногих на родину.

О своём опыте и парадоксах немецких правил рассказала украинка Людмила Русина в видео на TikTok.

По её словам, в стране действуют одни из самых строгих требований к владельцам собак, которые существенно различаются в зависимости от региона проживания. Прежде всего, каждое животное необходимо обязательно зарегистрировать и ежегодно платить за него налог, сумма которого составляет от 50 до 200 евро и увеличивается с каждым последующим питомцем. Кроме того, во многих федеральных землях требуется оформлять обязательное страхование гражданской ответственности.

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Наибольшие проблемы возникают у владельцев так называемых бойцовских и крупных пород. Из-за законодательных ограничений украинцы попадают в безвыходные ситуации, когда после попытки зарегистрировать собаку получают требование о её вывозе из страны.

«Германия депортирует собак в Украину. И это звучит как шутка, но порой совсем не смешно. Здесь действуют одни из самых строгих правил содержания собак, и они различаются в зависимости от федеральной земли», — поделилась Людмила Русина.

Она пояснила, что под особый запрет на ввоз подпадают питбули, бультерьеры, американские стаффордширские терьеры и некоторые другие породы. При этом возникает юридический парадокс: собаки этих пород, рожденные в Германии, имеют право на пребывание в стране, а привезенные из-за границы — нет.

«Иногда собака той же породы, которая уже родилась или законно проживает в Германии, может остаться здесь. А такую же собаку, привезенную из-за границы, могут обязать вывезти из страны. И именно с такими ситуациями часто сталкиваются украинцы, когда после регистрации собаки получают официальное уведомление о необходимости вывезти животное с территории или даже из страны», — отметила украинка.

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Учитывая столь строгие требования, Людмила советует подробно изучить внутренние правила конкретного немецкого региона ещё до пересечения границы, чтобы избежать вынужденной разлуки с домашними питомцами.

Украинцы за рубежом — последние новости

В Польше вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев, из-за чего многие люди могут остаться без бесплатного жилья, особенно пожилые люди и инвалиды. Власти объясняют это экономией средств, но эксперты связывают это решение также с политическими разногласиями между Варшавой и Киевом, которые повлияли на отношение поляков к переселенцам.

Кроме того, в Нидерландах для украинских беженцев, получивших временную защиту, персональный номер BSN является ключом к трудоустройству, медицинскому обслуживанию, банковским услугам и государственным услугам, и без него невозможно оформить официальное трудоустройство или страховку. Получить этот номер можно в муниципалитете по месту жительства или в специальных центрах для украинцев в крупных городах, имея при себе паспорт, подтверждение адреса и документы детей.

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