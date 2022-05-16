"200 тысяч россиян уже зарыты в землю": финский генерал ответил Путину на угрозы вступления страны в НАТО

"200 тысяч россиян уже зарыты в землю": финский генерал ответил Путину на угрозы вступления страны в НАТО

В Финляндии высказали свое мнение по поводу угроз России относительно вступления страны в НАТО.

Свое отношение к угрозам россиян выразил один из финских генералов.

Его ответ России в своем твиттере опубликовал американский адмирал Джеймс Ставридис.

"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки 1939 года", — сказал финский генерал.

Напомним, что вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным ответным шагом на вторжение РФ в Украину. Выступая после объявления о вступлении Финляндии в НАТО, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что этот шаг был необходим после вторжения России в Украину.

Ранее мы сообщаем, что Финляндия приняла окончательное решение присоединиться к НАТО.

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