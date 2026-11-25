Зимняя непогода в Европе / © Associated Press

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На Европу надвигается мощная волна снегопадов и арктического холода. Уже в ближайшие дни южные регионы Польши, в частности вблизи границы с Украиной, накроют метели, а после осадков температура воздуха местами может опуститься до −20 градусов.

Об этом сообщило издание Dobra Pogoda24.

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В Польшу продолжает поступать холодный арктический воздух с севера Европы. За последние сутки во многих регионах страны уже наблюдались снегопады, а местами образовался первый снежный покров.

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В среду, 25 ноября, снег будет идти преимущественно в центральных, восточных, южных и юго-восточных районах Польши. Постепенно интенсивность осадков будет уменьшаться, однако затишье будет недолгим.

Сильные снегопады приближаются к границе Украины

26–27 ноября погодные условия в Польше резко ухудшатся из-за циклона «Ксела», сформировавшегося на севере Италии. Он принесет интенсивные снегопады с юга Европы в центральную часть континента.

Первые сильные осадки достигнут южных регионов Польши уже днём 26 ноября. Вечером и в ночь на 27 ноября зона снегопадов будет постепенно смещаться на север.

Больше всего от зимних непогоды пострадают южная часть Нижней Силезии, Опольское, Силезское, Малопольское и Подкарпатское воеводства.

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По прогнозам синоптиков, в этих регионах может выпасть от 5 до 30 сантиметров снега. Наибольшее количество осадков ожидается в горных и предгорных районах.

Снегопады будут сопровождаться метелями и образованием сугробов. Из-за непогоды условия на дорогах существенно ухудшатся. Особенно сложной будет ситуация на второстепенных автодорогах, где расчистка снега и посыпка дорог песком потребуют больше времени.

После снегопадов начнутся сильные морозы

С 28 ноября Польша окажется под влиянием антициклона, в результате чего осадки на большей части территории страны прекратятся. В то же время приток холодного арктического воздуха будет способствовать дальнейшему понижению температуры.

На стыке ноября и декабря морозы прогнозируются не только ночью, но и днём. В отдельных районах столбики термометров будут опускаться до −5…−20 градусов.

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Напомним, ранее мы писали о том, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине. Согласно предварительному прогнозу метеорологического сайта Wisemeteo, украинцев ждет умеренно холодная зима со снегопадами без экстремальных колебаний температуры.

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