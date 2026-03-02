До $350 тысяч за перелет: как богатые спасаются от войны на Ближнем Востоке

Самолет / © pexels.com

Реклама

Богатые люди массово покидают страны Персидского залива на фоне обострения на Ближнем Востоке, тратя сотни тысяч долларов на эвакуацию частными самолетами.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации западных СМИ, состоятельные клиенты платят до 260 тысяч фунтов стерлингов (свыше 300 тысяч долларов) за срочные перелеты в Европу. Спрос на такие услуги резко возрос после атак Ирана ракетами и беспилотниками по Абу-Даби, Дубаю, Катару и Бахрейну, ранее считавшимся относительно безопасным.

Реклама

Эвакуация через Саудовскую Аравию

Основным маршрутом для выезда стала Саудовская Аравия. Столица страны Эр-Рияд превратилась в ключевой транзитный хаб, поскольку ее международный аэропорт остается одним из немногих в регионе, который продолжает работать без ограничений.

Для эвакуации используют целую логистическую схему: частные охранные компании формируют автоколонны из внедорожников, перевозящих клиентов из Дубая в Эр-Рияд. Такое путешествие может занять около 10 часов. Уже там заказывают чартеры или частные самолеты в Европу, США или Азию.

Среди покидающих регион — топменеджеры международных корпораций, финансисты, инвесторы и туристы, которые находились в странах Персидского залива с рабочими или целями отдыха.

Цены резко выросли

Из-за ажиотажа стоимость услуг стремительно повышается. В частности, перелет по частному самолету из Саудовской Аравии в Европу может стоить до 350 тысяч долларов. Также увеличиваются цены на аренду автомобилей и услуги безопасности.

Реклама

Дополнительным фактором популярности Саудовской Аравии стало упрощение визовых процедур. Граждане многих стран могут получить разрешение на въезд по прибытию, что делает страну привлекательной для экстренной эвакуации.

Напомним, что на Ближнем Востоке находятся около 250 тысяч украинцев. Пострадавших из-за обострения конфликта, к счастью, нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил: государство работает над тем, чтобы помочь находящимся на Ближнем Востоке гражданам. Процесс координирует глава МИД Андрей Сибига. "Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать", - сказал он.