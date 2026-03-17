До 700 тысяч смертей ежегодно: ученые шокировали прогнозом из-за изменения климата

Изменения климата / © Associated Press

К 2050 году изменения климата на планете могут вызвать сотни тысяч дополнительных смертей ежегодно. Такой прогноз обнародовали ученые, исследовавшие влияние жары на физическую активность и здоровье людей.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Global Health.

Ученые из Католического университета Аргентины проанализировали данные из 156 стран за период 2000-2022 годов, чтобы оценить, как повышение температур будет влиять на физическую активность в будущем.

Согласно результатам, каждый дополнительный месяц со средней температурой свыше 27,8°C приведет к росту уровня физической неактивности на 1,5% в мире. В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель может достигать 1,85%.

Как следствие, ежегодно прогнозируется от 470 тысяч до 700 тысяч дополнительных преждевременных смертей, а потери производительности могут достигать 3,68 миллиарда долларов.

Наибольший рост физической неактивности ожидается в жарких регионах, в частности, в Центральной Америке, Карибском бассейне, Восточной Африке к югу от Сахары и Экваториальной Юго-Восточной Азии. Там этот показатель может увеличиваться до 4% каждый месяц с температурой свыше 27,8°C.

Исследователи объясняют, что жара оказывает непосредственное влияние на возможность заниматься физической активностью.

«Влияние жары накладывает физиологические ограничения из-за повышенной сердечно-сосудистой нагрузки и повышенного восприятия физической нагрузки, создавая существенные препятствия для физической активности на свежем воздухе», — отмечают они.

По словам ученых, последствия для глобального здоровья могут оказаться критическими.

«Прогнозируется, что повышение температуры увеличит распространенность физической неактивности, что приведет к дополнительным преждевременным смертям и потерям производительности, особенно в тропических регионах», — отмечают исследователи.

Они призывают к срочным действиям по смягчению влияния климатических изменений. В частности, речь идет о развитии адаптированной к жаре городской инфраструктуры, создании доступных кондиционированных спортивных объектов и повышении осведомленности о рисках высоких температур.

«Приоритетность адаптивного к теплу городского дизайна, субсидированных климатически контролируемых спортивных объектов и целенаправленной коммуникации относительно рисков, связанных с теплом, важна для смягчения этих новых проблем со здоровьем и экономикой, кроме амбициозного сокращения выбросов», — подытожили они.

Ученые также предостерегают, что без решительных мер глобальное потепление может сорвать цели Всемирной организации здравоохранения по сокращению физической неактивности на 15% к 2030 году и негативно повлиять на экономический рост.

Последние годы уже подтверждают опасную тенденцию: три предыдущих года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, что усложняет физическую активность во многих регионах мира.

Ранее ученые раскрыли тайну Ледникового периода. Читайте, что заморозило Землю 700 миллионов лет назад.