"До беспрецедентного уровня": главы МИД Евросоюза высказались о помощи Украине после бунта Пригожина

Лидеры стран ЕС сделали выводы о помощи Украине после так называемого бунта предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Теперь она должна быть увеличена до беспрецедентного уровня.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

После встречи лидеров Евросоюза он подчеркнул, что ситуация вокруг России на фоне попыток государственного переворота в стране остается "сложной и непредсказуемой". В то же время, вывод этой дискуссии, по словам Борреля, понятен. По его мнению, главы МИД стран ЕС будут выступать за поддержку Украины и в дальнейшем и увеличивать поддержку всех видов, в частности, военную, потому что "война бурлит сильнее, чем когда-либо".

Он добавил, что Евросоюз уже работает над своей новой стратегией на фоне действий Пригожина. Все страны-члены блока также анализируют разные сценарии развития событий.

Как сообщалось, Венгрия снова заблокировала военную помощь ЕС для Украины. У Орбана выдвинули ультиматум Украине и требуют исключить свой крупнейший банк OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

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