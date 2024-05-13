До дворцового переворота недалеко?: зачем Путин уволил Патрушева и Шойгу – объяснение эксперта

По словам эксперта, Путину в должности министра обороны потребовался свой человек и эффективный менеджер, но в то же время – далекий от военных, чтобы не было угрозы мятежа.

Увольнение Шойгу свидетельствует о том, что Путин вернулся в свою любимую "игру" – не дать ни одной из башен Кремля чрезмерно усилиться.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего, политолог Игарь Тышкевич из Беларуси, живущий в Украине с 2008 года в колонке NV.

Башни Кремля

Тишкевич напомнил, что преемника Шойгу – Андрея Белоусова в РФ считают "экономистом-либералом". Его отец Рем Белоусов работал с Алексеем Косыгиным, который был главой Совмина СССР с 1964 по 1980 г. и помогал внедрять Косыгинскую реформу, пытавшуюся ввести в советскую экономику элементы рыночных механизмов.

Тишкевич заметил, что Шойгу после начала полномасштабной войны и дополнительных денежных вливаний на оборонный сектор вдруг получил колоссальный финансовый ресурс и влияние как на регионы, так и на внешнюю политику.

"Это было слишком даже для Путина. Не говоря о других башнях Кремля. Осадили, да и, наконец, нужен "козел отпущения" за топтание российской армии в Украине вместо "Киев за 3 дня". Но потоки остаются и их надо контролировать и перенаправлять", – отмечает аналитик.

По его словам, Путину в должности министра обороны потребовался свой человек и эффективный менеджер, но в то же время далекий от военных, чтобы не было угрозы мятежа.

По информации Тишкевича, Белоусов приближен к группе Грефа-Кириенко (Герман Греф – глава "Сбербанка" РФ, Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и гендиректор "Росатома"). Именно Кириенко в РФ называют "куратором" оккупированных территорий.

Ослабление Патрушева

Тишкевич предполагает, что Совбез РФ, куда переходит Шойгу вместо Николая Патрушева, значительно ослабит свое влияние.

"Патрушев получает сильный противовес внутри группы силовиков и не может монополизировать влияние", – говорит аналитик.

Воздействие на россиян

В своем посту в Facebook эксперт отметил, что российское Минобороны по состоянию на сегодняшний день имеет значительное влияние на настроения россиян. Вернее, влияние на ситуацию в регионах.

"Ведь это опять очень большие деньги. О жилье для военных писал, но подумайте о "гробовых", "военных пенсиях" и "пенсиях военным калекам". Это огромные деньги, в частности в депрессивных регионах. И часть семей действительно обменяла своего мужа на образную "белую ладу" – улучшение уровня жизни. Тот, кто дает такие деньги, влияет на региональную политику", – подчеркнул он.

Африканский фактор

По мнению эксперта, такие кадровые изменения позволяют Путину решить вопросы политики в Африке.

"Африканский корпус будет под крылом ГУ ГШ (без попыток министра забрать его себе), но в тесном сотрудничестве с "Росатомом" и группой технократов (группа Грефа-Кириенко)", – говорит Тишкевич.

По его данным, "Росатом" планирует принять участие в строительстве АЭС в Буркина-Фасо и Алжире. И это может коренным образом изменить влияние Москвы на континенте. А главой "Росатома" есть, как мы уже отмечали, Кириенко, с которым связан Белоусов.

Напомним, что диктатор Владимир Путин решил назначить нового министра обороны вместо действующего главы ведомства Сергея Шойгу. Им станет экономист Андрей Белоусов. Кроме Шойгу, Путин решил осуществить ряд кадровых перестановок. ТСН.ua разбирался – кого, куда и зачем назначает диктатор.

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