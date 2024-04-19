До этого воевал в Украине: в Ватикане задержали одного из самых разыскиваемых беглецов в США

Он заявил, что жил в Украине с 2022 года.

Итальянская полиция арестовала "самого разыскиваемого" американского беглеца на площади Святого Петра возле Ватикана.

Об этом сообщает Reuters.

Беглец был идентифицирован как Мойзес Техаду, которого следственный отдел пенитенциарной службы штата Нью-Йорк классифицирует как склонного к насилию.

53-летний мужчина находится в списке наиболее разыскиваемых департаментом лиц. Сейчас он находится под стражей полиции.

Техада вызвал подозрение у задержавших его правоохранителей, которые обнаружили при нем ножи длиной 20 см. Площадь Святого Петра была заполнена паломниками и туристами, поскольку в среду, 10 апреля, Папа Франциск проводил общую аудиенцию. Было непонятно, составлял ли Техада, судимый за ограбление и похищение людей, какую-то угрозу для Папы.

Площадь Святого Петра в Ватикане / Фото: Getty Images

Следователи выяснили, что он недавно прибыл в Рим из Молдовы, а раньше жил в Украине. Он рассказал, что находился в Украине с 2022 года, борясь против российского вторжения.

В заявлении Департамента исполнения наказаний Нью-Йорка говорится, что Техада был освобожден условно-досрочно из Салливанского исправительного центра, тюрьмы строгого режима к северу от Нью-Йорка, в марте в 2022 году. Ордер по его возвращению под стражу за нарушение условий условно-досрочного освобождения был выдан через семь месяцев после того, как он не явился к своему офицеру.

Департамент добавил, что его Управление по специальным расследованиям работает над процедурой экстрадиции из Италии вместе со Службой маршалов США, назвав ее главным ведомством по этому делу.

Напомним, Папа Римский вспомнил об Украине и напомнил, что пытки пленных – это безобразно. Он посвятил свою проповедь народам, находящимся в войне.

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