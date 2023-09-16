До какого момента будет действовать эмбарго на ввоз зерна из Украины: премьер Польши дал ответ

Польша в одностороннем порядке с 16 сентября ввела запрет на импорт польского рынка украинского зерна.

Эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу будет действовать, пока Варшава не проработает соответствующую модель сотрудничества с Киевом в этой сфере.

Об этом заявил в субботу во время выступления перед избирателями в населенном пункте Ментне недалеко от Варшавы глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

"Как я сказал несколько дней назад: либо Еврокомиссия продолжит запрет на ввоз, продлит эмбарго, либо мы сами введем эмбарго на следующие месяцы, кварталы до времени проработки модели сотрудничества с нашим восточным, украинским соседом", — заявил Моравецкий.

Как сообщалось, Польша в одностороннем порядке с 16 сентября ввела запрет на импорт на польский рынок украинского зерна.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Напомним, ограничения со стороны Еврокомиссии по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты. Однако Польша, Словакия и Венгрия решили ввести односторонние эмбарго на зерно из Украины.

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