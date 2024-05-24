До конца 2024 года Россия объявит новую волну мобилизации — Financial Times

Власть не считается с потерями для достижения своих целей.

Россия до конца 2024 года вынуждена будет объявить новую волну мобилизации даже несмотря на то, что ее численность преобладает украинскую армию.

Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, в сентябре 2022 года Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 300 000 человек. Такая мера вызвала серьезные волнения в российском обществе.

В материале говорится, что с тех пор Кремль пытается убеждать мужчин подписывать контракты. По оценкам Министерства обороны Великобритании, РФ удавалось вербовать около 30 000–40 000 солдат ежемесячно.

"Несмотря на тяжелые потери, российская армия на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты российских военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении мужчин отправиться на войну", — отмечает издание.

"До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", — сказал журналистам источник.

По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной.

Ранее в ГУР сообщили, что россиян принудительно отправляются на фронт.

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