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До конца недели "ПриватБанк" обещает вернуть деньги, списанные во время сбоя работы банка 23 апреля

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До конца недели "ПриватБанк" обещает вернуть деньги, списанные во время сбоя работы банка 23 апреля

23 апреля из-за сбоя в работе "ПриватБанка" со счетов некоторых клиентов были списаны средства.

Об этом сообщает Минфин. 23 апреля клиенты "ПриватБанка" столкнулись с задержками в работе сервисов банка, с проблемами в работе банкоматов и оплате через торговые терминалы.

Клиенты банка сообщили, что при совершении покупок от банка приходили смс об отмене операции или о списании денег. Некоторые жаловались, что средства на покупку были списаны дважды.

В мобильном приложении "ПриватБанка" и веб-банкинге "Приват 24" сообщают, что не корректно списанные деньги вернут клиентам до 29 апреля, пятницы.

Тем, кто не получит свои средства до 29 апреля, "ПриватБанк" просит обращаться в чат-банк по номеру 3700.

Приватбанк, сбой в работе / ©
Приватбанк, сбой в работе
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