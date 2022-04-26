До конца недели "ПриватБанк" обещает вернуть деньги, списанные во время сбоя работы банка 23 апреля

До конца недели "ПриватБанк" обещает вернуть деньги, списанные во время сбоя работы банка 23 апреля

23 апреля из-за сбоя в работе "ПриватБанка" со счетов некоторых клиентов были списаны средства.

Об этом сообщает Минфин. 23 апреля клиенты "ПриватБанка" столкнулись с задержками в работе сервисов банка, с проблемами в работе банкоматов и оплате через торговые терминалы.

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Клиенты банка сообщили, что при совершении покупок от банка приходили смс об отмене операции или о списании денег. Некоторые жаловались, что средства на покупку были списаны дважды.

В мобильном приложении "ПриватБанка" и веб-банкинге "Приват 24" сообщают, что не корректно списанные деньги вернут клиентам до 29 апреля, пятницы.

Тем, кто не получит свои средства до 29 апреля, "ПриватБанк" просит обращаться в чат-банк по номеру 3700.