До конца недели "ПриватБанк" обещает вернуть деньги, списанные во время сбоя работы банка 23 апреля

23 апреля из-за сбоя в работе "ПриватБанка" со счетов некоторых клиентов были списаны средства.
Об этом сообщает Минфин. 23 апреля клиенты "ПриватБанка" столкнулись с задержками в работе сервисов банка, с проблемами в работе банкоматов и оплате через торговые терминалы.
Клиенты банка сообщили, что при совершении покупок от банка приходили смс об отмене операции или о списании денег. Некоторые жаловались, что средства на покупку были списаны дважды.
В мобильном приложении "ПриватБанка" и веб-банкинге "Приват 24" сообщают, что не корректно списанные деньги вернут клиентам до 29 апреля, пятницы.
Тем, кто не получит свои средства до 29 апреля, "ПриватБанк" просит обращаться в чат-банк по номеру 3700.