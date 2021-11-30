До официальных предупреждений: новый COVID-штамм "Омикрон" добрался до Европы более 10 дней назад

До официальных предупреждений: новый COVID-штамм "Омикрон" добрался до Европы более 10 дней назад

COVID-штамм "Омикрон" впервые подтвердили на юге Африки 9 ноября.

В Нидерландах первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон" датируются 19 и 23 ноября, тогда как предупреждение от южноафриканских экспертов поступило лишь 24 ноября.

Об этом со ссылкой на обновленные данные Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщает The Guardian.

Отмечается, что указанные случаи в настоящее время считают первыми в Европе. Они предшествуют выявлению "Омикрона" у 13 пассажиров, которые в прошлую пятницу вернулись из Южно-Африканской Республики и получили положительный результат COVID-теста в аэропорту Схипгол в Амстердаме.

Между тем исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук заявил, что исследователям понадобятся две недели на то, чтобы определить, является ли "Омикрон" более устойчивым к разработанным вакцинам от коронавируса.

По его словам, если для борьбы с новым COVID-штаммом все же понадобится другая вакцина, на ее одобрение для блока из 27 стран ЕС потребуется до четырех месяцев.

Несмотря на глобальную обеспокоенность, южноафриканские врачи сообщают, что пациенты с "Омикроном" имеют преимущественно легкие симптомы. В то же время большинству больных от 20 до 30 лет.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября в странах Южной Африки.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.