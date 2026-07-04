«До последнего украинца»: Путин сделал циничное заявление о войне в Украине

Владимир Путин / © Getty Images

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Напавший на Украину российский диктатор Владимир Путин цинично обвинил Запад в затягивании военных действий и заявил о войне до «последнего украинца».

Об этом глава Кремля сказал на совещании в пункте управления так называемой Объединенной группировки войск «СВО», передают пропагандистские СМИ.

«Целью „мнимых европейцев-миротворцев“ является не мир, а продолжение войны с РФ до последнего украинца», — сказал он.

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Путин еще раз повторил нарратив пропаганды, что территории независимой Украины являются «исторически русской землей». Он заявил, что создаются так называемые «зоны безопасности».

Также диктатор рисует «победы» российской армии на фронте, что она якобы уверенно удерживает стратегическую инициативу.

Война в Украине — последние новости

Путин пригрозил новыми масштабными атаками по Украине, отметив необходимость дальнейшего усиления давления на украинский оборонный сектор. Соответствующее заявление российский диктатор озвучил накануне.

Между тем, в Кремле поставили новое условие по поводу войны. Путинские чиновники еще раз отвергли ключевое условие мира в Украине. Их заявления свидетельствуют о том, что Москва стремится воевать дальше.

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