Кремль / © Associated Press

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В Кремле возмутились, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что такие действия европейских политиков приведут к тому, что война будет продолжаться «до последнего украинца».

Об этом российский политик сказал пропагандистским СМИ.

«Запад на саммите G7 в Эвиане сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца», — заявил Ушаков.

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Также он обвиняет западных политиков в «корыстных интересах, чтобы удержать ускользающее из их рук доминирование». Более того, он заявил, что Запад якобы использует против РФ любые рычаги влияния.

«Ради сдерживания конкурентов Запад не стесняется использовать любые рычаги — военные, экономические, пропагандистские», — возмутился он.

Когда закончится война — последние прогнозы

В ЦРУ допускают, что до конца этого года в Украине может быть прекращение огня, но не активные боевые действия. Бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн подчеркнул, что психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние РФ будут продолжаться.

А военный эксперт Олег Жданов считает, что прогнозировать точные сроки окончания войны сейчас практически невозможно, потому что российское общество показывает значительно более высокий уровень терпения.

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