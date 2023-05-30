До сих пор боятся "призрака Светы": в Польше многодетная украинка насиловала малышей и продавала их педофилам

В Польше задержана 52-летняя украинка, которая в начале войны выехала из Днепропетровщины. Женщина обвиняется в том, что она жестоко относилась к своим детям: пытала, продавала их педофилам и заставляла к интиму с собой. Даже через год после издевательств дети говорят, что боятся "призрака Светы", который придет, чтобы их убить.

Польское издание Wyborcza сообщило шокирующие подробности, не для людей со слабой психикой.

Дети в Польше впервые доверились семье, которая заботилась о них

52-летняя Светлана родом из города Синельниково Днепропетровской области. Своих детей у нее нет, поэтому она стала приемной мамой для других. В марте 2022 года женщина с малышами сбежала от войны в Польшу. Там ее приняла местная семья – Анна и Яцек (имена изменены).

Гражданка Польши, которая заботилась о семье из Украины, помогала детям и их приемной матери продуктами, одеждой и бытовой техникой. Со временем она принялась замечать, что дети боятся своей приемной матери настолько, что даже не говорят в ее присутствии.

Впоследствии, когда приемной матери не было дома, дети стали рассказывать гражданке Польши о том, что Светлана их избивает. Поэтому Анна позвонила мужу Светланы, на что он заявил, что "его Светка с характером".

В начале апреля старшая дочь Светланы рассказала Анне, что она боится за жизнь младших детей, поскольку приемная мать их жестоко избивает.

Тогда Анна проконсультировалась с работниками центра поддержки семьи и решила спасти детей. В пятницу, 8 апреля, 2022 года она устраивает у себя дома просмотр фильма. Детей просят остаться на ночь. Светлана не хочет их отпускать, но уступает. На следующий день она хотела забрать детей, но Анна не разрешает и рассказывает украинке, что она все знает о жестоких избиениях.

Тогда гражданка Польши обращается в полицию и в апреле местные правоохранители начинают следствие.

Светлана вырывала девушкам волосы, а мальчиков била по половым органам.

Польские правоохранители шокированы поведением беженки из Украины. По версии обвинения, подозреваемая унижала, запугивала детей, била кулаком и рукой по спине, рукам, ногам и лицу. На палец она одевала кольцо с большим камнем, от чего удары становились еще более болезненными.

Светлана заставляла детей стоять в углу, иногда на всю ночь, и ограничивала доступ к еде, питью и туалету. Она вырывала волосы шестилетнему ребенку, который переехал к ней перед войной, и запихивал ей в рот подгузник, запачканный мочой и фекалиями. Она била пестиком по голове и рукам, а также ремнем и веткой по ягодицам.

Во время избиения – чтобы заглушить крики – она закрывала ребенку рот или прикладывала подушку к лицу, а затем садилась на нее.

Она подвешивала 13-летнего мальчика за ногу на металлической перекладине стремянки и дергала его за половой член, причиняя боли. 14-летнего мальчика избивала по половому члену.

Девятилетнего ребенка душила руками – хватала за шею и поднимала вверх. Била головой о стол или сбрасывала с двухъярусной кровати, таща за руки и ноги. Привязывала поводком к пианино. Била сковородкой. Вышибала зубы. Вынуждала есть фекалии животных.

"В Украине у них была большая собака. Ее фекалии она подавала на тарелке и заставляла ее есть. Когда мальчик не хотел, она толкала его головой в тарелку. Он убегал в сарай и спал с животными. Другого ребенка она засунула головой в унитаз. дети ходили в подгузниках, пили из бутылок, новым воспитателям приходилось заворачивать их в одеяло и носить на руках", — говорят источники в польских правоохранительных органах.

На телах детей были шрамы от жестоких побоев

В отделении полиции судебно-медицинский эксперт поочередно осматривал каждого ребенка. Следователи записали: "При визуальном осмотре обнаружены зажившиеся рубцы, состояние после вырывания волос, петехии и синяки на коже".

Медицинский работник также констатировал "крайнюю белково-энергетическую недостаточность". Пятилетний ребенок весит менее 12 кг.

Один из мальчиков имел черные обрубки вместо зубов и никогда не был у стоматолога. 15-летняя девочка жаловалась на проблемы с глазами, она никогда не была у офтальмолога.

"Ты не представляешь, что я с ними делала"

Еще до ареста, во время последней встречи, Света глядя в глаза Анне и сказала без эмоций: "Ты не можешь себе представить, что я делала с детьми".

Впоследствии девочки, которым по несколько лет, рассказывают о визитах незнакомых мужчин, которым они должны были "лизать писюны". Дети постарше добавляют, что Света давала им таблетки, после чего они засыпали. Проснулись они от боли в интимных местах, без трусиков или одеты в не принадлежавшие им платья.

Анна сообщила полиции и записала свои разговоры с детьми. Тогда дело становится более серьезным – расследованием занялась Окружная прокуратура в Познани. В мае суд приглашает детей в так называемую дружескую комнату для допросов. Камера снимает их показания.

Согласно обвинениям, женщина заставляла детей принимать желтые и белые таблетки, после которых они не могли двигаться. Она также давала им "молоко, содержащее неопределенные вещества и грибы". У детей кружилась голова, они засыпали и не могли открыть глаза.

"Мы все слышали, но руки и ноги не работали", – рассказали они.

Светлана продавала детей педофилам как в Украине, так и в Польше

Дальнейшие выводы шокируют даже опытных следователей. Прокуратура утверждает, что Светлана П., "действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными мужчинами, сделав это регулярным источником дохода", передавала им детей для того, чтобы "обманом вовлечь их в половое сношение". Как в Украине, так и в Польше.

Обвинение пишет об оральном и вагинальном половом акте, введении рук в перчатках во влагалище девочки-подростка и принуждении "лизать ягодицы мужчин после посещения ими туалета".

Информаторы, знакомые с рассказами детей, добавляют: "Она приглашала одного господина или мужчин в комнату, передавала ребенка, а сама стояла в дверях и засекала время с телефоном в руке".

Одна девочка, которую насиловали с первого класса начальной школы, рассказала, что мужчины держали ее за волосы и насиловали, пока мать смотрела, прошло ли 20 минут. Иногда она улыбалась.

Женщина насиловала детей

По данным польских следователей, Светлана также сама развращала их: "заставляла лизать свое влагалище, нескольколетним девочкам вводила палец, мел и фломастеры во влагалище, а мальчикам-подросткам во время купания наносила ушибы по половым органам".

В общей сложности восемь детей стали жертвами сексуального насилия со стороны Светланы П. и неизвестных мужчин. Они утверждают, что насилие продолжалось годами.

Что говорит подозреваемая

Психолог, работавшая с детьми, признала, что их показания правдивы. Светлана все отрицает. Поскольку дети рассказали, что их продавали педофилам и в Польше, полиция разыскивает этих мужчин.

Соседи многодетной семьи подтвердили, что видели в квартире Светланы незнакомцев, представившихся "монтажерами роллетов", однако без спецодежды и инструментов.

Дети боятся "призрака Светы", который их убьет

Дети просыпаются ночью от кошмаров: они боятся, что "призрак Светы" придет к ним и убьет их. На улицах они опасаются женщин ее роста. Они ходят в польские школы, но имеют проблемы с построением отношений. Они не доверяют незнакомцам.

Наибольшие проблемы у девятилетнего мальчика. Когда учительница попыталась обнять его в школе, он впал в ярость, бросаясь стульями и цветочными горшками. Он укусил учителя и ударил его локтем в лицо. Мальчик более двух месяцев провел в психбольнице. Врачи поставили ему диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство".

Когда полицейские посадили его в полицейскую машину, они выяснили, что он никогда не был в "Макдональдсе". Потому они подъехали и купили ему сэндвич. Сегодня мальчик разговаривает только на польском. Он просит, чтобы с ним не разговаривали на украинском или русском.

Дети живут в семье Анны

Психолог, назначенный прокуратурой, считает, что они могут оправиться от травмы, но им нужен нормальный дом, интенсивная и длительная терапия.

Большинство детей до сих пор живут в семье Анны и Яцека. Супруги не общаются с журналистами, чтобы не травмировать детей.

С детьми работают психологи. Супруги также дают им дополнительные уроки польского, английского и математики, музыки и спорта. Дети хорошо питаются, набрали вес и растут.

Дети рассказывают, что когда в Украине к их горе-опекунке приходила проверка, то она "ставила на стол бутылку коньяка и все расходились".

Светлана просит посольство Украины о помощи

У прокуратуры уже есть вывод психиатров и психологов. Он подтверждает, что Светлана П. была вменяема и может предстать перед судом.

"Я не помню такого случая. Свидетельства детей точны и подтверждают содержание обвинений. Масштаб этого преступления трудно описать, но необходимо действовать профессионально: отбросить негативные эмоции, опираться на доказательства", — говорит спикер прокуратуры Лукаш Вавжиняк.

Прокуратура также обратилась в Украину за правовой помощью, а суд в Познани продлил арест женщины до конца года. Они хотят строжайше наказать женщину.

Света написала письмо в посольство с места заключения. Она просит помочь ей вернуться в Украину.

Читайте также: