До сих пор не вышел на связь: СМИ узнали, где может быть Суровикин

По версии источника может быть несколько вариантов, где содержат российского генерала.

Российский генерал Сергей Суровикин до сих пор не вышел на связь. Вероятно, он содержится в специзоляторе ФСБ для топ-персон.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник. По версии собеседника, может быть несколько вариантов, где содержат генерала.

"Трудно сказать, где держат Суровикина. Могут и в рабочем кабинете, поэтому его родственники, собственно, не обманывают. Однако, в ФСБ РФ для таких персон есть специзолятор. Это особняк в Серебряном Боре, известный как дом авторитета Сильвестра", — отметил собеседник.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вероятный арест генерала Сергея Суровикина.

Ранее издание New York Times писало, что Сергей Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России.

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