До слез: в Сербии кот уже несколько месяцев живет на могиле умершего хозяина

Владелец кота умер в ноябре прошлого года, и с тех пор кот регулярно приходит на его могилу и сидит там часами.

В Сербии кот не может смириться со гибелью собственного владельца. Животное посещает место его захоронения вот уже несколько месяцев.

Трогательную историю сербского кота-хатико рассказал в Сети пользователь @LavBosniak.

По его словам, кот принадлежал умершему муфтию Муамеру Зукорличу. Мужчина скончался от сердечного приступа 6 ноября 2021 года. С тех пор кот находится на его могиле.

"Несмотря на смерть, кот, несмотря ни на что, хочет быть рядом со своим хозяином", — написал @LavBosniak.

Через два месяца, а именно в январе, автор поста побывал на кладбище. Верный кот снова сидел на могиле муфтия.

"Кот все еще здесь", – пишет @LavBosniak.

История кота тронула пользователей Сети.

Мы не заслуживаем этих замечательных созданий.

Смерть не может развести друзей.

Весьма странно, потому что коты этого обычно не делают. Им безразлично, а вот собакам, это действительно болит. Я этого раньше не видел.

Там холодно, заберите его домой.

Напомним, что в селе Романовка под Кривым Рогом появился украинский Хатико. Пес вот уже три года ходит на могилу к своему умершему хозяину.

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