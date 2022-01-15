До слез: в Сербии кот уже несколько месяцев живет на могиле умершего хозяина

Владелец кота умер в ноябре прошлого года, и с тех пор кот регулярно приходит на его могилу и сидит там часами.
В Сербии кот не может смириться со гибелью собственного владельца. Животное посещает место его захоронения вот уже несколько месяцев.
Трогательную историю сербского кота-хатико рассказал в Сети пользователь @LavBosniak.
По его словам, кот принадлежал умершему муфтию Муамеру Зукорличу. Мужчина скончался от сердечного приступа 6 ноября 2021 года. С тех пор кот находится на его могиле.
"Несмотря на смерть, кот, несмотря ни на что, хочет быть рядом со своим хозяином", — написал @LavBosniak.
Через два месяца, а именно в январе, автор поста побывал на кладбище. Верный кот снова сидел на могиле муфтия.
"Кот все еще здесь", – пишет @LavBosniak.
Update: His Cat is still there... https://t.co/frwD8H1S2K pic.twitter.com/Lfq4eRHCiR— Lavader (@LavBosniak) January 10, 2022
История кота тронула пользователей Сети.
- Мы не заслуживаем этих замечательных созданий.
- Смерть не может развести друзей.
- Весьма странно, потому что коты этого обычно не делают. Им безразлично, а вот собакам, это действительно болит. Я этого раньше не видел.
- Там холодно, заберите его домой.
Напомним, что в селе Романовка под Кривым Рогом появился украинский Хатико. Пес вот уже три года ходит на могилу к своему умершему хозяину.
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