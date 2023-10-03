"До суда не доживет": разведка РФ заявила о приказе ликвидировать пилота, перегнавшего в Украину Ми-8

В России заявили, что ликвидируют пилота Максима Кузьминова, передавшего Украине Ми-8.

В главном разведывательном управлении (ГРУ) России заявили о приказе ликвидировать российского летчика Максима Кузьминова, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Об этом говорится в сюжете российского телеканала "Россия 1" за 2 октября.

Так, на видео люди в форме, представленные якобы офицерами спецподразделений ГРУ, заявили, что получили соответствующий приказ.

По их словам, ликвидация Кузьминова – это "вопрос времени".

"В суд не вернется, думаю, не доживет", – сказал сотрудник спецслужбы РФ.

В ГРУ называют пилота "предателем" и убеждают, что якобы он будет наказан по всей строгости закона России "за предательство своих братьев".

"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", – заявили оккупанты.

Российский пилот передал Украине Ми-8: что известно

Украинская разведка провела успешную операцию "Синица" – в конце августа 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

По словам лётчика РФ, он вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

На борту Ми-8 было еще два члена экипажа. Максим Кузьминов рассказал, что убеждал их сдаться, однако они отказались. При приземлении они выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба членов экипажа Максима Кузьминова неизвестна, однако отметил, что их могли ликвидировать.

Максим Кузьминов уже в Украине рассказал, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянска, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.



Как писали СМИ, российского лётчика на такое решение могла подтолкнуть его мать Инна Кузьминова.

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