До уровня 90-х: в России готовят замедление иностранного сегмента интернета — Bellingcat

Скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ за два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду.

В РФ могут существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета. Об этом заявил аналитик Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как сообщает Deutsche Welle, такую версию аналитик озвучил на The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине.

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"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", — сообщил Грозева.

По его сведениям, те, кого аккредитуют, должны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL — это криптографический протокол для более безопасной связи — ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему пользователю" .

"Не будет никакой вообще анонимности", — считает Грозев.

"Те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно в течение двух лет будет ограничиваться скорость", — отметил он, добавив, что в результате она может за два года быть снижена до 24 Кбит в секунду.

"Для тех, кто жил в 90-х — это та скорость, на который мы тогда по телефону подключались к интернету", — пояснил Грозев.

"Это означает отключение интернета для России", — уверяет он.

Реакции российских властей на утверждение журналиста пока не последовало.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "взбесившихся русофобов".

Russia's spokeslady and eye-gouging folk dancer Maria Zakharova says our panel @ the Estonian security conference was lame. One would think a superpower spokeswoman has better things to do than post about lame panels, but logic isn't strong with this one.https://t.co/Q898ibMjie — Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2021

Напомним, 3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировании на территории России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, входящих в рейтинг лучших в мире.

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