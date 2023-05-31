До выборов: La Reppublica узнала сроки окончания войны в Украине, которых хочет добиться США

США и некоторые страны-члены ЕС хотят добиться окончания войны в Украине до президентских выборов в Америке, а то и раньше. Именно поэтому они усилили военную помощь Киеву.

Об этом говорится в статье La Reppublica.

Отмечается, американские чиновники настаивают, чтобы война в Украине завершилась к концу 2023 года, а некоторые даже хотят, чтобы боевые действия закончились к осени. Вместе с тем в Вашингтоне опасаются, что может произойти эскалация, поэтому укрепляют дипломатические связи.

Желание поскорее закончить войну – выборы президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. В Вашингтоне не исключают, что президентом Америки может снова стать Дональд Трамп. "Человек, подтолкнувший НАТО к черте самоубийства". Еще одна причина в США стремятся предоставить ЕС большую автономию в рамках НАТО.

Что касается европейских стран, то, как пишут авторы материала, скорее всего хотят закрыть вопрос украинско-российской войны — Франция и Германия. А северо-восточноевропейская дуга во главе с Польшей и Великобританией, а также странами Балтии и частично Скандинавии "продолжают настаивать на своем".

Именно из-за стремления быстро закончить войну в Украине некоторые страны, в издании не называют их, подталкивают Украину сесть за стол переговоров.

Как сообщалось ранее, американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин считает, что Украина, безусловно, победит в войне, которую развязала Российская Федерация. По его словам, во время контрнаступления "увидим колоссальный успех".

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