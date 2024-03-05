"До Z-патриотов начинает доходить": журналист о настоящей цели Путина на войне

Друг террориста Игоря Гиркина-Стрелкова Михаил Полинков заявил, что у так называемой СВО нет никакой четкой цели и что российский диктатор Владимир Путин таким образом просто убивает Россию по заказу Запада.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Он говорит, что до самых догадливых Z-патриотов стало доходить, что происходит что-то не то.

"Путин таким образом просто убивает Россию по заказу Запада. По поводу Запада, конечно, смешно, но в целом ход мысли правильный. Безумие бессмысленной мясорубки становится все очевиднее. И то, что спятивший Путин ради собственных комплексов и обид просто обрекает Россию на гарантированный крах и многолетний позор, уже понятно и без глубокой аналитики", — говорится в сообщении.

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Казанский добавил, что менее сообразительные Z-активисты продолжают беззаботно радоваться очередным разрушенным украинским многоэтажкам и погибшим детям, вовсю не замечая подползающей пропасти.

Также мы писали, что российские пропагандисты опубликовали письмо жен погибших оккупантов. Там речь идет о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.

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