Дворец Путина в Геленджике

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Украинские силы уничтожают средства противовоздушной обороны в районе Геленджика, где расположен дворец президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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По информации издания, 7 августа была поражена система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», расположенная на территории воинской части №2156. Двумя днями ранее попали в зенитный ракетный комплекс С-400, который был рядом с РЭБ. Это подтверждают спутниковые снимки.

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«Волна Купол Гарант» используется для подавления спутниковой связи Starlink, обеспечивая защиту территории площадью 20 км.

По словам военного аналитика Яна Матвеева, система эффективна против беспилотников, однако имеет один весомый недостаток — размер, потому что она как «небольшая военная база, которую легко узнать из воздуха».

The Moscow Times считает, что уничтожение РЭБ открыло украинским дронам путь до С-400 в 500 метрах от нее.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») рассказал, что они попали в российский ЗРК, запускавший сразу шесть ракет. Пожар на С-400 длился три часа.

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«Спутниковый снимок показывает уничтожение минимум одной пусковой установки… Все, теперь „дворец“ Путина остается без защиты», — говорит Матвеев.

Украинский OSINT-проект Dnipro Osint опубликовал спутниковые фото с уничтожением пусковой установки комплекса С-400 «Триумф» в Геленджике. На кадрах видно до и после атаки.

Уничтожена ПВО в Геленджике. Фото: Dnipro Osint

Дворец Путина в Геленджике — что известно о нем

Дворец Путина расположен на Черноморском побережье примерно в 20 км от Геленджика. Комплекс раскинулся площадью 17,7 тыс. м2. Он приобрел широкую популярность после расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Согласно его данным, на территории объекта есть ряд различных объектов: храм, хоккейная площадка, кинотеатр, караоке-кальянный, пивной, бильярдный, несколько ресторанов, бассейн, аквадискотека, спа-центр, сауны, турецкие бани, собственные мясо-рыбный, овощной и десертный.

По информации российских СМИ, дворец находится под высоким уровнем защиты. Над ним установлена бесполетная зона. Стоимость строительства комплекса ФБК оценивали не менее 100 млрд рублей.

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Напомним, 3 августа российские военные сбили дрон прямо над пляжем в Геленджике. В результате погибли и ранены.

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