Добрался до 74 стран: эксперты заявили, что COVID-штамм из Индии может стать доминирующим во всем мире

Этот штамм вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе и в суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха.

Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 "Delta" зафиксировали уже в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что вспышки "Delta" подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

В США, по словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи "Delta" удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются у 10% всех новых больных. Между тем в Великобритании с этим вариантом связывают более 90% новых заражений.

По словам декана Школы общественного здравоохранения Университета Брауна в США Ашиша Джа, "Delta" является "наиболее заразным вариантом, который мы когда-либо видели".

Согласно данным, полученным в Индии и других странах, этот штамм вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе и в суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха.

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Обеспокоенность также вызывают сообщения из Гуанчжоу в Китае, где, по словам представителей здравоохранения, 12% пациентов уже через три-четыре дня с момента появления симптомов оказываются в серьезном или критическом состоянии. Это в четыре раза больше, чем во время предыдущих вспышек.

Индонезия в понедельник заявила, что ожидает пика новой волны заболеваемости коронавирусом в начале июля, поскольку "Delta" становится все более доминирующим в некоторых районах страны, а заполненность больниц в Джакарте достигает 75%.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что Европе грозит более заразный индийский штамм коронавируса, известный как "Delta". Он может заражать даже тех людей, которые имеют иммунитет.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогична E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

Новости мира: британские эксперты сообщили, что индийский штамм постоянно мутирует

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