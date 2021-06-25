Добрался до 85 стран: глава ВОЗ признал "Дельту" наиболее заразным из всех COVID-штаммов

Добрался до 85 стран: глава ВОЗ признал "Дельту" наиболее заразным из всех COVID-штаммов

По словам главы ВОЗ, "Дельта" быстро распространяется среди невакцинированного населения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 25 июня, выразил обеспокоенность новым штаммом COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженным в Индии.

Об этом говорится в микроблоге ВОЗ в Twitter.

"Дельта" является наиболее трансмиссивным из обнаруженных на сегодняшний день вариантов COVID-19, он был идентифицирован как минимум в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", — подчеркнул глава организации.

Он также заявил, что в мире ожидается появление новых вариантов коронавируса.

"Это то, что делают вирусы, они развиваются. Но мы можем предотвратить появление вариантов, предотвратив передачу COVID-19. Все очень просто: больше трансмиссии, больше вариантов. Меньше трансмиссии, меньше вариантов", — подытожил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что мировое сообщество терпит неудачу, совершая те же ошибки, что и в случае с ВИЧ-инфекцией: "Это отсутствие вакцин. И ситуация во многих странах с низкими доходами, особенно в Африке, очень тревожная... Вакцины нет" .

Как сообщала главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, штамм "Дельта" вдвое заразнее "уханского", который появился и распространялся в Китае.

Ранее директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что к сентябрю "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

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