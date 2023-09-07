"Добро пожаловать в Бельгию": директора Ryanair забросали пирогами во время его протеста в Брюсселе (видео)

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири получил грубый прием в Брюсселе — ему в лицо бросили два пирога с кремом, когда он стоял рядом с картонной фигурой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Об этом сообщает The Guardian.

Пироги бросили две экологические активистки, когда О'Лири проводил одиночную акцию протеста возле Европейской комиссии против постоянных забастовок авиадиспетчеров в ЕС, влияющих на его ирландскую авиакомпанию-лоукостер, крупнейшую в Европе по количеству пассажиров.

"Добро пожаловать в Бельгию", — сказала одна из активисток, бросив ему в лицо пирог, согласно видеозаписи, которую транслировали бельгийские телеканалы LN24 и RTL Info.

"Остановите загрязнение от самолетов", — сказала другая активистка, размазывая пирог по голове О'Лири, прежде чем обе ушли.

Руководитель Ryanair, регулярно обращающийся к публике, посмеялся над этим трюком, спокойно сказав помощнику забрать его загрязненную куртку в химчистку.

Позже на странице Ryanair в социальной сети X, ранее известной как Twitter, появилось сообщение о том, что О'Лири получил "теплый прием в Брюсселе". "Пассажиры настолько довольны нашими маршрутами и петицией, что празднуют это с тортом", — говорится в сообщении.

Протест активистов с пирогами состоялся в то время, когда пилоты Ryanair в Бельгии объявили о новой забастовке на 14 и 15 сентября — четвертой остановке за два месяца — из-за зарплаты и условий труда.

Генерального директора Ryanair забросали пирогами с кремом участники климатического протеста

Читайте также: