Владимир Путин / © Associated Press

Владимир Путин обратился к богатейшим бизнесменам России с просьбой внести «добровольные» пожертвования в государственный бюджет. Такой шаг обусловлен критическим финансовым положением страны на фоне длительного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

Обращение к олигархам стало первым случаем, когда Путин напрямую требует у магнатов средства для финансирования военных расходов. Несмотря на попытки Кремля замаскировать это под инициативу самого бизнеса, эксперты отмечают, что отказ в таких условиях практически невозможен.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт обсуждения этой идеи, хотя и попытался возразить, что деньги пойдут прямо на войну.

«Один из участников встречи действительно сказал, что считает необходимым выделить государству очень большую сумму денег. Это было решение его семьи. Многие считают своим долгом вносить такой вклад, — цитирует Пескова Интерфакс.

По данным источников, о готовности отдать 100 миллиардов рублей уже заявил олигарх Сулейман Керимов. Также на предложение согласился металлургический магнат Олег Дерипаска.

Война до «победного конца» и ситуация на Донбассе

В ходе встречи с бизнес-элитой Путин четко дал понять, что не намерен останавливать боевые действия. По словам источников, диктатор заявил, что Россия будет продолжать борьбу, пока не захватит все районы Донецкой и Луганской областей.

Путин также оправдывал свои действия отказом Украины выводить войска из Донбасса в последние раунды переговоров. Примечательно, что российский лидер ранее рассматривал вариант создания «демилитаризованной зоны» или «специальной экономической зоны» в регионе, но отказался от этой идеи, после того как Киев назвал капитуляцию неприемлемой.

Почему Россия оказалась в финансовом пропасти

Ситуация с российской экономикой становится все более угрожающей. Дефицит бюджета за январь и февраль 2026 уже превысил 90% от прогнозируемого показателя на весь год. Оборонные расходы Кремля выросли на 42% и составили астрономических 13,1 трлн рублей.

Чтобы спасти ситуацию, власти предпринимают радикальные меры:

Увеличение НДС до 22% для малого и среднего бизнеса.

Введение 10-процентного налога на сверхприбыль крупных компаний.

Рассмотрение возможности введения еще одного налога на сверхприбыль в текущем году в случае дальнейшего ослабления рубля.

Временное облегчение Кремль получил из-за войны США и Израиля против Ирана, что привело к скачку нефтяных доходов. Однако Путин предупредил олигархов, чтобы они не рассчитывали на продолжительность этого эффекта.

Президент лоббистской группы РСПП Александр Шохин отметил, что диктатор ожидает завершения конфликта в Иране через три-четыре недели, поэтому призвал бизнес использовать нынешние доходы для укрепления собственных балансов перед новыми вкладами.

Угрожает ли России переворот — последние новости:

Напомним, в России на фоне затяжной войны против Украины и экономических затруднений фиксируется постепенное снижение уровня доверия к Владимиру Путину.

По данным социологических опросов, доля граждан, заявляющих о доверии к российскому лидеру, снизилась, как и уровень одобрения его деятельности. В то же время возросло количество тех, кто открыто выражает недоверие и недовольство политикой Кремля.

Аналитики связывают такие тенденции с ухудшением экономической ситуации, ростом налоговой нагрузки и высокими расходами на войну. Дополнительным фактором является усталость общества от продолжающихся уже несколько лет боевых действий.

Отдельные исследования свидетельствуют об усилении запроса на мирные переговоры, что отражает изменение настроений среди населения страны-агрессорки на фоне длительной войны и социально-экономического давления.

Также на фоне войны против Украины и внутренних проблем в России периодически появляются разговоры о возможной дестабилизации власти и даже сценариях смены руководства. Последние сбои в работе интернета в Москве, ограничение мессенджеров и усиление контроля над информационным пространством лишь подпитали эти предположения.

Аналитики отмечают, что закрытость политической системы РФ обычно способствует распространению слухов в периоды кризиса. В то же время, одним из ключевых факторов нестабильности называют войну против Украины, которая повлияла как на состояние российской армии, так и на доверие к руководству.

Дополнительное напряжение создают внутренние проблемы, в том числе коррупция в оборонном секторе и громкие аресты чиновников. Это, по оценкам экспертов, подрывает эффективность управления и усугубляет кризисные настроения внутри системы.