Добровольцы закончились: Кремль готовит скрытую мобилизацию резервистов

Россия, вероятно, готовит скрытую мобилизацию резервистов на фоне истощения добровольческих ресурсов для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на новый указ Владимира Путина от 8 декабря, позволяющий призывать неопределенное количество резервистов на обязательную службу и прохождение военного собрания 2026 года.

Документ не содержит никаких ограничений по привлечению резервистов к боевым действиям, что фактически открывает возможность Кремля использовать стратегический резерв как во время сборов, так и после их завершения.

ISW считает, что наиболее вероятен сценарий постепенного, непубличного набора резервистов, который позволит избежать негативных последствий широкой мобилизации, но позволит России пополнять войска с меньшими затратами и частично заменить тех, кого мобилизовали осенью 2022 года.

«Скрытые мобилизации создают новые политические риски для Кремля. Такой шаг может спровоцировать недовольство среди населения и усугубить внутреннее напряжение, поскольку значительная часть россиян не готова к участию в войне», — отметили эксперты.

Напомним, эксперт Олег Жданов считает, что сейчас Украина находится в условной пограничной ситуации. По его личному мнению, усиление мобилизации может иметь определенные последствия в обществе, а следствием ее ослабления может стать обрушение фронта.