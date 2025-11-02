ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

"Добрые" дроны атаковали Краснодарский край: взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи

В ночь на 2 ноября в России заявили о масштабной атаке украинских беспилотников по Краснодарскому краю.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По сообщениям местных ресурсов, обломки одного из дронов упали на жилой дом в поселке Сосновый Туапсинского округа - на третьем этаже выбило окна, повреждены несколько квартир. Пострадавших нет.

Местные жители сообщают, что атака продолжается: в Туапсе раздаются взрывы, работает ПВО, несколько попаданий зафиксировано в районе порта, где ранее вспыхнул пожар.

Кроме того, системы противовоздушной обороны вроде бы были привлечены в Геленджике — очевидцы слышали около шести взрывов. В Сочи объявлена ракетная опасность, жители района Лазаревское сообщают о серии взрывов — до восьми подряд. На местах работают экстренные службы.

Напомним, что ранее сообщалось, что силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу «Роснефти» в Туапсе: уничтожен главный причал экспорта РФ в Азию .

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie