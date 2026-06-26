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«Добрые» дроны атаковали Москву и ключевой завод «Азот»: взрывы один за другим, начались пожары (фото, видео)
Ночью произошла массированная атака беспилотников на один из самых больших химзаводов РФ, местные жители жалуются на запах аммиака.
Этой ночью добрые беспилотники снова посетили Москву и регион. Кроме того, был атакован химзавод «Азот» в Новомосковске Тульской области.
Что известно о ночной атаке на страну-агрессорку, читайте в материале ТСН.ua.
Взрывы в Москве
Ночью российскую столицу снова взорвались взрывы. Мэр Сергей Собянин заявил, что средства ПВО якобы «нейтрализовали» на подлете в Москву 45 БпЛА. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Росавиации заявили, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Атака на химзавод в Новомосковске
Ночью против 26 июня в Новомосковске слышали большое количество взрывов — был атакован завод «Азот». Заметим, предприятие уже горело в результате атаки ночью 14 июня. Анализ аналитиков телеграмм-канала ASTRA показывает, что дым действительно поднялся над химзаводом.
Очевидцы в Сети жаловались, что взрывы и полеты дронов продолжались несколько часов. После этого возник резкий запах аммиака в воздухе и перебои с электроснабжением.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку. По его словам, зафиксировано повреждение на линии электропередачи на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы. Миляев сообщил, что силы ПВО сбили якобы 73 БпЛА.
Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений, органической пластмассы, смолы, хлора, хлористого кальция и т.д. С 2002-го «Азот» входит в состав холдинга «Еврохим».
Напомним, Reuters сообщило, что украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России - вблизи города Кстово в Нижегородской области. Предприятие, расположенное в 450 км восточнее Москвы, которое является вторым по объемам производителем бензина в РФ.
Кроме того, по оценкам источников Reuters, атакуемый БПЛА Московский НПЗ не возобновит работу раньше полугода. Предприятие на юге столицы РФ дважды атаковали в течение июня.