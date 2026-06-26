«Добрые» дроны атаковали Москву и ключевой завод «Азот»: взрывы один за другим, начались пожары (фото, видео)

Взрыв. / © Associated Press

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Этой ночью добрые беспилотники снова посетили Москву и регион. Кроме того, был атакован химзавод «Азот» в Новомосковске Тульской области.

Что известно о ночной атаке на страну-агрессорку, читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Москве

Ночью российскую столицу снова взорвались взрывы. Мэр Сергей Собянин заявил, что средства ПВО якобы «нейтрализовали» на подлете в Москву 45 БпЛА. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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В Росавиации заявили, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Работа ПВО в городе Озеры, Московская область.

Атака на химзавод в Новомосковске

Ночью против 26 июня в Новомосковске слышали большое количество взрывов — был атакован завод «Азот». Заметим, предприятие уже горело в результате атаки ночью 14 июня. Анализ аналитиков телеграмм-канала ASTRA показывает, что дым действительно поднялся над химзаводом.

Очевидцы в Сети жаловались, что взрывы и полеты дронов продолжались несколько часов. После этого возник резкий запах аммиака в воздухе и перебои с электроснабжением.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку. По его словам, зафиксировано повреждение на линии электропередачи на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы. Миляев сообщил, что силы ПВО сбили якобы 73 БпЛА.

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Дата публикации 07:49, 26.06.26 Количество просмотров 9 БпЛА атаковали один из крупнейших химзаводов РФ - видео

Дроны атаковали химзавод в городе Новомосковск. / © ASTRA

Дроны атаковали Новомосковск.

Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений, органической пластмассы, смолы, хлора, хлористого кальция и т.д. С 2002-го «Азот» входит в состав холдинга «Еврохим».

Напомним, Reuters сообщило, что украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России - вблизи города Кстово в Нижегородской области. Предприятие, расположенное в 450 км восточнее Москвы, которое является вторым по объемам производителем бензина в РФ.

Кроме того, по оценкам источников Reuters, атакуемый БПЛА Московский НПЗ не возобновит работу раньше полугода. Предприятие на юге столицы РФ дважды атаковали в течение июня.

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