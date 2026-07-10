"Добрые" дроны долетели до Таганрога: город разрывают мощные взрывы, прилетел в портовый терминал (видео)

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В ночь на 10 июля беспилотники атаковали сразу несколько объектов топливной инфраструктуры в России. Пожар зафиксирован на портовом терминале в Таганроге Ростовской области.

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

По сообщениям местных жителей, пожар возник в районе порта Таганрога. По предварительным данным, горит портовый терминал ООО Курганнефтепродукт (ОАО Югтранзитсервис), специализирующийся на перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

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Местные жители сообщают, что атака на Таганрог продолжалась всю ночь. Официального подтверждения поражения объекта российские власти пока не предоставляли.

Напомним, 9 июля беспилотники атаковали Россию, поразив объекты нефтеперерабатывающей промышленности сразу в двух регионах. Дроны атаковали нефтебазу в городе Тверь и Михайловске Ставропольского края РФ.

По информации Financial Times, в результате украинских атак временно выведено из эксплуатации от 20% до 40% российских мощностей по переработке нефти.

Дата публикации 07:06, 10.07.26 Количество просмотров 77 Таганрог в огне - беспилотники атаковали важный объект - видео

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