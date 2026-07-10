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"Добрые" дроны долетели до Таганрога: город разрывают мощные взрывы, прилетел в портовый терминал (видео)
В Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Местные власти молчат о последствиях.
В ночь на 10 июля беспилотники атаковали сразу несколько объектов топливной инфраструктуры в России. Пожар зафиксирован на портовом терминале в Таганроге Ростовской области.
Об этом сообщают Телеграм-каналы.
По сообщениям местных жителей, пожар возник в районе порта Таганрога. По предварительным данным, горит портовый терминал ООО Курганнефтепродукт (ОАО Югтранзитсервис), специализирующийся на перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.
Местные жители сообщают, что атака на Таганрог продолжалась всю ночь. Официального подтверждения поражения объекта российские власти пока не предоставляли.
Напомним, 9 июля беспилотники атаковали Россию, поразив объекты нефтеперерабатывающей промышленности сразу в двух регионах. Дроны атаковали нефтебазу в городе Тверь и Михайловске Ставропольского края РФ.
По информации Financial Times, в результате украинских атак временно выведено из эксплуатации от 20% до 40% российских мощностей по переработке нефти.