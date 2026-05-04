Добрые дроны посетили российскую Самару за 5 дней до парада в Москве.

В Самарской области РФ, в частности в городе Самара, зафиксировали появление беспилотного летательного аппарата .

Об этом сообщают российские паблики и очевидцы в соцсетях.

По их словам, дрон долгое время находился в воздухе и совершал маневры над городом. На обнародованном видео видно, как аппарат движется с резким изменением траектории.

Официальной информации от местных властей или силовых структур РФ по поводу инцидента пока нет. Также не уточняется, идет ли речь о боевом беспилотнике и были ли зафиксированы последствия.

Инцидент произошел за несколько дней до проведения парада в Москве, который традиционно сопровождается повышенными мерами безопасности.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.

После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.

