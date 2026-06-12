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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
969
Время на прочтение
2 мин

"Добрые" дроны разносит Татарстан, взрывы: под ударом нефтехимический гигант Кремля, ПВО промахивается (фото, видео)

После атаки дронов в Татарстане горит один из крупнейших нефтехимических заводов России.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

Беспилотники в ночь на 12 июн атаковали российский город Нижнекамск в Татарстане (Россия). Под удар попал завод «Нижнекамскнефтехим».

Об этом сообщили телеграм-каналы.

В Татарстане около 3:00 объявили об угрозе атаки беспилотников. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска временно ограничили прием и отправку авиарейсов.

Позже жители Нижнекамска сообщили о серии мощных взрывов в городе.

По данным мониторинговых ресурсов, удар пришелся по объекту компании «Сибур». Речь идет о комплексе «Нижнекамскнефтехим» — одном из крупнейших нефтехимических заводов России, который производит пластмассы, синтетический каучук, полиэтилен, полипропилен и другую продукцию из нефти и газа.

По предварительным данным, в результате атаки загорелась установка АВТ-8 (атмосферно-вакуумная трубчатая установка), которая является важным элементом в процессе нефтепереработки. Именно на этой установке происходит первичная обработка сырой нефти и ее разделение на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.

В сети появились видео, на которых запечатлен густой черный дым над территорией предприятия и масштабный пожар.

Что известно о «Нижнекамскнефтехиме»?

«Нижнекамскнефтехим» — крупнейший в России производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Помимо каучуков общего и специального назначения в номенклатуру производимой продукции входят полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества. «Нижнекамскнефтехим» является третьим в мире и первым в России производителем галобутилкаучуков.

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Последствия атаки на «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане / © из соцсетей

Напомним, в ночь на 12 июня дроны также атаковали стратегический завод «Тольяттикаучук» в Самарской области РФ. После серии взрывов на предприятии разразился мощный пожар, над городом поднялся густой черный дым. Этот завод производит компоненты для военной техники и финансирует российскую армию.

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Дата публикации
Количество просмотров
969
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