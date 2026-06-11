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Добрые дроны разорвали Афипский НПЗ: россияне в истерике, началась "бензиновая" паника
В результате атаки дронов в российском Краснодарском крае горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.
Атака на нефтеперерабатывающее предприятие в селе Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.
На обнародованных в Сети видео зафиксирована работа систем противовоздушной обороны и масштабное возгорание на территории завода.
В результате атаки пострадали трое местных жителей, проинформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обломки БпЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозяйственного здания. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль», — говорится в сообщении властей.
Афипский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с проектной мощностью более 6 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в частности, поставляемое для армии РФ.
На фоне атаки сообщают паблики, что начались проблемы с топливом в регионе. На АЗС — длинные очереди.