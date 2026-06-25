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"Добрые" дроны с самого утра бомбят Кубань: горит важная нефтебаза Кремля, там слышны мощные взрывы (фото, видео)
На Кубани раздались взрывы, после чего загорелись несколько резервуаров на местной нефтебазе.
Российский Краснодарский край попал под удар беспилотников утром 25 июня. В станице Полтавской вспыхнул мощный пожар на нефтебазе.
Об этом сообщили телеграм-каналы и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Утром дроны атаковали Краснодарский край и нанесли удар по нефтебазе «Полтавская».
«На Кубани во второй раз за месяц поражена нефтебаза „Полтавская“: горят как минимум три резервуара», — написал Стерненко.
Он подчеркнул, что эта нефтебаза является логистическим узлом, обеспечивающим поставки топлива на Кубань и республику Адыгея.
Очевидцы запечатлели на фото и видео пламя от пожара на нефтебазе и чёрные клубы дыма, поднимающиеся в небо.
Пожар на нефтебазе «Полтавская» после атаки дронов (5 фото)
Кстати, в ночь на 25 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке БПЛА, которая привела ко взрывам в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и в районе Сак. По сообщениям мониторинговых каналов, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭЦ, что привело к масштабным отключениям электроэнергии вдоль побережья. Также зафиксирован мощный взрыв вблизи аэродрома «Кача».