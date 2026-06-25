"Добрые" дроны с самого утра бомбят Кубань: горит важная нефтебаза Кремля, там слышны мощные взрывы (фото, видео)

Пожар на нефтебазе «Полтавская» после атаки дронов / © из соцсетей

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Российский Краснодарский край попал под удар беспилотников утром 25 июня. В станице Полтавской вспыхнул мощный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщили телеграм-каналы и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Утром дроны атаковали Краснодарский край и нанесли удар по нефтебазе «Полтавская».

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«На Кубани во второй раз за месяц поражена нефтебаза „Полтавская“: горят как минимум три резервуара», — написал Стерненко.

Он подчеркнул, что эта нефтебаза является логистическим узлом, обеспечивающим поставки топлива на Кубань и республику Адыгея.

Очевидцы запечатлели на фото и видео пламя от пожара на нефтебазе и чёрные клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Пожар на нефтебазе «Полтавская» после атаки дронов (5 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Дата публикации 08:16, 25.06.26 Количество просмотров 20 Дроны атаковали нефтебазу на Кубани

Кстати, в ночь на 25 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке БПЛА, которая привела ко взрывам в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и в районе Сак. По сообщениям мониторинговых каналов, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭЦ, что привело к масштабным отключениям электроэнергии вдоль побережья. Также зафиксирован мощный взрыв вблизи аэродрома «Кача».

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