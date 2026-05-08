"Добрые дроны" снова наведались в Москву: в РФ заявили о массированной атаке БпЛА

В ночь на 8 мая Москву и область атаковали беспилотники. Российские власти заявляют о десятках сбитых дронов, а в аэропортах столицы РФ временно вводили ограничения на полеты.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после полуночи силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 беспилотников на подлете в российскую столицу. Всего за сутки, по утверждению российской стороны, в московском регионе был уничтожен 81 дрон.

На местах падения обломков работали экстренные службы. Информации о пострадавших российские власти не приводили.

Тем временем в московских аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки беспилотников.

В России традиционно обвинили Украину в атаке и заявили о якобы "игнорировании перемирия", которое Москва объявила накануне 9 мая. В то же время, официального подтверждения с украинской стороны относительно ударов по Москве пока не было.

Атака по Москве 7 мая.

Напомним, ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. По данным Telegram-каналов, под ударом мог оказаться производственно-логистический комплекс «Нара» в Наро-Фоминске, принадлежащий военной инфраструктуре Минобороны РФ.

