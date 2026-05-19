"Добрые дроны" снова наведались в Москву: в столице РФ заявили об атаке БпЛА

В ночь на 19 мая Москву в очередной раз атаковали беспилотники. Российские власти заявили о работе ПВО и падении обломков в разных районах.

Дроны / © ТСН.ua

В Москве в ночь на 19 мая раздались взрывы из-за атаки неизвестных беспилотников.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии нескольких дронов, летевших в направлении города.

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ последовательно "уничтожили" по меньшей мере четыре беспилотника. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Российские Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны в Подмосковье. Информации о пострадавших пока нет.

На фоне атаки в московских аэропортах могли временно вводить ограничения на полеты, однако официального подтверждения пока не последовало.

Массированная атака на Москву – что известно

16 мая началась массированная атака БПЛА на Москву. Работу московских аэропортов пришлось экстренно приостановить, а местные жители сообщали о многочисленных звуках взрывов. В то же время, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что якобы российские войска сбили более 120 беспилотников над Москвой в течение 16 и 17 мая.

Генштаб Украины сообщил, что были нанесены удары по нескольким объектам возле Москвы — по заводу полупроводников «Ангстрем», по нефтеперекачивающей станции Солнечногорска, по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и по нефтеперекачивающей станции Володарска.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нанесли удары по целям в Москве и области в ответ на российские удары по украинским городам. По его словам, «война возвращается в "родную гавань" » .

