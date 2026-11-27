В РФ было неспокойно / © ua.racurs.ua

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Ночью был атакован Ефремовский завод синтетического каучука (Ефремов, Тульская область), продукция которого используется в производстве компонентов ракетного топлива и материалов для войск России.

Сообщается, что в Ефремове в районе завода наблюдается масштабный пожар. Один из взрывов произошел в районе Ефремовской ТЭЦ. Она работает с 1933 года, преимущественно на природном газе, производит электрическую и тепловую энергию для города и расположенных здесь промышленных предприятий, в частности Ефремовского завода синтетического каучука.

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку БпЛА на регион, однако ни слова не сказал о взрывах на ЕССК и Ефремовской ТЭЦ.

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Перед рассветом пятницы, 27 ноября, в российском Санкт-Петербурге также гремят взрывы. Мониторинговые каналы пишут о массированной атаке беспилотников.

Что именно стало объектом атаки, пока непонятно, однако на одном из видео якобы зафиксирован прилет в подстанцию. Автор другого видео за кадром утверждает, что рядом с местом взрыва находится производство и склад БпЛА. Между тем местные власти заявляют о якобы сбитии 44 БпЛА над Ленинградской областью.

Последствия атаки

Дата публикации 07:10, 27.11.26 Количество просмотров 49 Дроны массированно атакуют Санкт-Петербург - видео

Напомним, в ночь на 26 ноября дальнобойные дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России. Под ударом оказались ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы. На предприятии вспыхнул пожар.

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