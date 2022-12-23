Дочь Чингисхана: в российском городе установили странную "Снегурочку" (фото)

В сибирском городе Нижневартовске Тюменской области РФ на площади Нефтяников к новогодним праздникам установили ледяные и снежные скульптуры по мотивам сказок Павла Бажова. Украшения получились, мягко говоря, специфическими. Особенно поразила местных жителей толстая и суровая Снегурочка, которую в соцсетях называют "дедом снегуром", а через монгольский разрез глаз — "дочкой Чингисхана".

Как сообщил сайт "Подъем", вся скульптурная композиция обошлась местным властям в 10 млн рублей (примерно 75 тысяч долларов).

Между тем в местных пабликах пишут, что деньги были выброшены впустую, поскольку скульптуры больше пугают детей, чем завораживают. Кое-кто заметил сходство черт лица "Снегурочки" с мэром города Дмитрием Кощенко.

"Дед Снегирь", "Снегурочка-Халк", "Снегурочка в тренажерке перестаралась, протеина переела", "Суровая сибирская Снегурочка", "Снегурочка самурай", — такими фразами отреагировали на появление этой сказочной героини местные пользователи соцсетей.

Нижневартовск. Какой год, такая и снегурочка. pic.twitter.com/fWVKctVoET — СКРЕПИНА В. И. Новойдная (@baba_skrepa) December 23, 2022

Тем временем в мэрии Нижневартовска посоветовали не спешить с критикой, поскольку официальное открытие городка состоится 24 декабря, поэтому пока рано говорить о "кринжевости" фигур.

"Подрядчик еще не предоставил заказчику работу как законченную, так что давайте подождем немного с оценками со стороны города", — отреагировали местные чиновники.

Что именно должно измениться в фигуре Снегурочки до завтра, пока неизвестно. В сибирские морозы вряд ли она успеет растаять.

Напомним, российский город Чита в Сибири празднует Рождество и Новый год с ледяными статуями, на которых изображены солдаты с автоматами Калашникова в руках.

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