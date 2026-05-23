Дочь Дональда Трампа собирались убить: в США раскрыли заговор террористов
На Иванку Трамп готовили покушение, которое могло стать частью мести за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. Подозреваемый террорист уже задержан, но детали дела вызывают новые вопросы.
На дочь президента США Дональда Трампа — Иванку Трамп — готовили покушение. Ее собирался убить террорист из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках заговора и отомстить за смерть своего наставника.
Об этом сообщает New York Post.
На Иванку Трамп готовили покушение: что известно
Как стало известно изданию The Post, дочь президента США Иванка Трамп стала мишенью для покушения со стороны террориста, который прошел подготовку в КСИР.
По словам источников, обещание убить Иванку Трамп дал 32-летний Мохаммед Багер Саад Дауд Аль-Саади. Его недавно схватили. У террориста был чертеж дома во Флориде, в котором живет Иванка Трамп.
Вероятно, гражданин Ирана нацелился на семью президента Дональда Трампа в ответ на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани. Его силы США ликвидировали беспилотником шесть лет назад в Багдаде.
«После убийства Касема он ходил и говорил людям: „Нам нужно убить Иванку, чтобы уничтожить дом Трампа так же, как он уничтожил наш дом“», — сообщил экс-заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар.
В посольстве Ирака добавили, что слышали о планах террориста убить Иванку Трамп.
В соцсети X задержанный террорист опубликовал фотографию карты с анклавом во Флориде, где у Иванки и ее мужа Джареда Кушнера есть дом. В публикации была угроза с таким текстом: «Я говорю американцам: посмотрите на эту картинку и знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба вас не защитят. Сейчас мы находимся на стадии наблюдения и анализа. Я же говорил вам, наша месть — только вопрос времени».
Аль-Саади является высокопоставленной фигурой в ирано-иракских террористических кругах. Его арестовали в Турции 15 мая и экстрадировали в США.
В США Аль-Саади предъявили обвинения в 18 нападениях и попытках организации нападений в Европе и США.
Министерство юстиции США сообщало, что именно он стоял за нападениями на американские и еврейские объекты, включая банк Bank of New York Mellon в Амстердаме в марте, нападение с ножом на двух евреев в Лондоне в апреле и стрельбу у здания консульства США в Торонто в марте 2026 года.
По сообщению чиновников, Аль-Саади планировал, координировал и мог брать на себя ответственность за нападения на евреев, в частности, за взрыв в синагоге в Льеже, поджог храма в Роттердаме и т.д. Все это террорист делает будто бы в ответ на войну на Ближнем Востоке.
44-летняя Иванка приняла ортодоксальный иудаизм в 2009 году. Аль-Саади может быть агентом как «Катаиб Хезболла», так и КСИР.
Подозреваемый террорист, также якобы имеющий связи с ливанской военизированной силой «Хезболла», сейчас находится в одиночной камере в Столичном следственном изоляторе в Бруклине. Также там находится венесуэльский диктатор Николас Мадуро.
