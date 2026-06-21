Дочь и жена отвернулись: биограф о деталях полной личной изоляции Трампа

СМИ узнали об изоляции лидера США в свои 80 лет / © Associated Press

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Вокруг американского президента Дональда Трампа разворачивается серьезный внутренний кризис, выходящий далеко за пределы публичной политики.

Как рассказал биограф Майкл Вольф изданию International Business Times, в кулуарах Вашингтона все громче говорят о глубокой политической и личной изоляции Дональда Трампа.

Вольф годами исследовал жизнь и президентство Дональда Трампа и часто конфликтовал с лагерем Трампа из-за своих репортажей. Его последняя статья начинается с эпизода подкаста, в котором он и соведущая Джоанна Коулз анализируют, что они называют «странными отношениями бывшего застройщика с ближайшими к нему женщинами в течение его 80 лет»

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По словам биографа, нынешний распорядок дня Дональда Трампа в Белом доме напоминает изоляцию, своеобразную одинокую придворную жизнь за закрытыми дверями в «позолоченной крепости».

«Монарх старой закалки мог только мечтать о полной абсолютной изоляции, которую мы наблюдаем внутри позолоченной крепости президентской резиденции. Теперь, в свои восемьдесят лет, Дональд Трамп сидит совсем один», — пишет Майкл Вольф.

Это чувство изоляции, утверждает Вольф, не только политическое. Он указывает на сообщение о том, что президент США проводит длительные периоды, скрываясь подальше от руководства, пропуская стратегические встречи и управляя ухудшающимися отношениями с главными союзниками, а затем отмечает, что такая же дистанция применяется и дома. По его словам, и первая леди Мелания, и некогда незаменимая дочь Трампа Иванка отошли от его близкого окружения.

Самые жесткие реплики Вольфа адресованы ближайшим родственникам Дональда Трампа. Третий брак президента с Меланией Трамп изображается как в значительной степени пустой, тогда как когда-то широко разрекламированные отношения с Иванкой Трамп изображаются как сильно испорченные.

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По оценке биографа, Иванка Трамп дистанцировалась от отца, а остальные дети функционируют больше, чем его элитные корпоративные сотрудники.

«Ежедневный двор наполнен исключительно профессиональными подхалимами, служащими и паразитами, чья близость сугубо транзакционна», — отмечает эксперт.

Вольф ранее предполагал, что Дональд и Мелания Трамп не живут в одной спальне, и он снова рассматривает идею фиктивного брака.

В этом последнем обзоре он описывает Меланию как «дерзкую, призрачную фигуру», едва участвовавшую в кампании, которая привела ее мужа в Белый дом.

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Он отмечает ее нежелание стоять рядом с Дональдом Трампом в ключевые моменты, вспоминая, что она «позорно отказалась быть рядом с Трампом» во время судебного разбирательства, выглядела «совершенно неуклюже» на съезде Республиканской партии и «совершила удивительный подвиг, отказавшись сидеть в VIP-ложе». Вольф предполагает, что в большинстве политических операций отсутствие супруга вызвало бы безумную тревогу. С Трампом, утверждает он, «все как всегда».

Юридическая команда Мелании Трамп ранее направила письмо с требованием опровержения и финансовой компенсации за выступления Вольфа в СМИ.

Ранее эксперты предупредили, что Украина может стать жертвой политики Трампа.

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