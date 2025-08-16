- Дата публикации
Дочь Келлога призвала наказать того, кто заставил солдат США разостлать красную дорожку для Путина
Меган Моббс — дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога требует наказать виновных за «ужасное решение» расстелить красную дорожку для Путина.
Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс призвала наказать виновных за «позорную» встречу главы Кремля Путина на Аляске 15 августа.
Об этом она написала в соцсети «Х».
Моббс раскритиковала церемонию встречи Путина на Аляске, заявив, что американские военные в форме не должны участвовать в ней.
В частности, Моббс подчеркнула, что военнослужащие США не должны были расстилать красную дорожку для диктатора РФ.
«Ужасное решение, и тот, кто принял его, должен ответить», — написала Меган Моббс.
Напомним, церемония встречи диктатора РФ Путина и американского президента Дональда Трампа включала в себя красную дорожку, почетный караул и военные самолеты в небе.
Также издание The Kyiv Independent назвало саммит Трампа и Путина «отвратительным, позорным и бесполезным».