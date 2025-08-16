ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
4158
Время на прочтение
1 мин

Дочь Келлога призвала наказать того, кто заставил солдат США разостлать красную дорожку для Путина

Меган Моббс — дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога требует наказать виновных за «ужасное решение» расстелить красную дорожку для Путина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дочь Келлога призвала наказать того, кто заставил солдат США разостлать красную дорожку для Путина

Кто заставил солдат США расстилать красную дорожку перед Путиным / © Twitter/The White House

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс призвала наказать виновных за «позорную» встречу главы Кремля Путина на Аляске 15 августа.

Об этом она написала в соцсети «Х».

Моббс раскритиковала церемонию встречи Путина на Аляске, заявив, что американские военные в форме не должны участвовать в ней.

Фото: сундуков поста Meaghan Mobbs

Фото: сундуков поста Meaghan Mobbs

В частности, Моббс подчеркнула, что военнослужащие США не должны были расстилать красную дорожку для диктатора РФ.

«Ужасное решение, и тот, кто принял его, должен ответить», — написала Меган Моббс.

Напомним, церемония встречи диктатора РФ Путина и американского президента Дональда Трампа включала в себя красную дорожку, почетный караул и военные самолеты в небе.

Также издание The Kyiv Independent назвало саммит Трампа и Путина «отвратительным, позорным и бесполезным».

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie