Дочь Келлога возмутилась красной дорожкой для Путина и требует наказания

Путин и Дональд Трамп

Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс выступила с жестким заявлением по поводу церемонии встречи российского диктатора Путина на Аляске.

Она возмутилась тем, что к участию в протоколе были привлечены американские военнослужащие.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка», — написала Моббс в соцсети X.

Она подчеркнула, что это было «ужасное решение», и добавила, что принявшие такое решение должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, 15 августа президент США Дональд Трамп лично встретил Путина по его прибытии на Аляску. Перед российским диктатором разостлали красную дорожку, а после церемонии лидеры сели в лимузин Трампа и отправились на место переговоров.

Ранее сообщалось, что спикер МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры на Аляске завершили изоляцию Москвы.

Мы ранее информировали, что во время саммита на Аляске США Украину «не продали», однако глава РФ Путин все же извлек максимальную выгоду от этой встречи.